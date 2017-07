Des citoyens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 45 minutes | 66 lecture(s)

Dans la matinée d’avant-hier, jeudi, des dizaines d’habitants des villages Tala Ougoudi, Tala Amara, Nator, Toussel, Imazdène et cité Bensaid, relevant de la commune balnéaire de Tichy, ont procédé à la fermeture du siège de leur mairie. La cause de leur courroux est une nouvelle fois le «silence» des pouvoirs publics quant au cauchemar des soirées animées au niveau des plages, qui provoquent des nuisances sonores énormes qui se prolongent jusqu’à l’aube. Cette action musclée des habitants de cette région de la côte-Est de la wilaya de Béjaïa, fait suite à plusieurs requêtes demeurant sans réponse, et les protestataires menacent de durcir et d’élargir leur mouvement à d’autres contrées de la commune. Suite à quoi, une réunion a été improvisée au siège de la daïra, en présence du maire de la localité qui, selon des représentants des villages suscités, les a rassuré et leur aurait promis de mettre de l’ordre aux abords des plages et ce, conformément à la réglementation en vigueur régissant de telles activités. Il faut dire que ce problème «de soirées sauvages» organisées en plein air par des jeunes s’autoproclamant maîtres des lieux, est devenu récurrent à chaque saison estivale, où les habitants de la région se plaignent de l’anarchie ambiante engendrant des désagréments monstres. Plusieurs requêtes ont été adressées par le passé aux autorités. «Cela fait une quinzaine d’années que nous endurons ce calvaire, alors que les autorités et les services sont censés veiller sur notre quiétude et notre sécurité», fulmine un citoyen de Baccaro, qui n’écarte pas d’autres actions plus musclées dès demain, dimanche, telle la fermeture de la RN9, si le problème n’est pas pris à bras-le-corps par qui de droit. Toutes nos tentatives de joindre le P/APC de Tichy, hier matin, sont restées vaines.

B Ouari.