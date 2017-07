Les résultats annoncés le 25 juillet

Par DDK | Il ya 45 minutes | 91 lecture(s)

Plus de 100 000 candidats, exclus de la session ordinaire qui a eu lieu du 11 au 15 juin dernier pour cause de retard, ont entamé jeudi dernier les examens de la session spéciale du baccalauréat. Les examens de la session spéciale, au profit des candidats retardataires au BAC s'étaleront jusqu'au 18 juillet prochain. En effet, ils ne sont pas moins de 104 036 candidats, dont 10082 candidats scolarisés et 93954 candidats libres répartis dans 299 centres d'examens à travers le territoire national à passer cet examen spécial. Rappelons toutefois, que la décision relative à la session extraordinaire pour les candidats retardataires au BAC session juin 2017, a été prise sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il ya lieu de souligner, en outre, que les mêmes mesures réglementaires et de sécurité prises au cours de la précédente session de cet examen, seront appliqués lors de la session extraordinaires du BAC. Parmi les mesures prises lors de la session ordinaire du baccalauréat figuraient "la possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière, et l'octroi de 30 minutes supplémentaires pour que les candidats puissent choisir un des deux sujets". Comme pour la précédente session, l'utilisation des téléphones portables ou tout autre moyen de communication demeure interdit à l'intérieur des centres d'examen. Pour ce qui est des résultats du baccalauréat, la ministre de l'éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a affirmé qu’ils seront annoncés le 25 juillet en cours sur le site de l’Office national des examens et des concours (ONEC). «L'annonce des résultats du baccalauréat pour l'année scolaire 2016-2017 sera unifiée pour les deux sessions et aura lieu le 25 juillet en cours», a-t-elle souligné dans un message adressé aux candidats de la session spéciale du baccalauréat. Le ministère de l'Education nationale avait précédemment fait savoir que les résultats seraient connus fin juillet, alors qu'ils étaient initialement prévus pour le 15 du même mois. Toutefois, les résultats du BAC seront connus le 25 juillet prochain alors que les inscriptions universitaires préliminaires débuteront le 1 au 16 août prochain sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a lieu de rappeler, en outre, que le taux de réussite du baccalauréat de l’année dernière était de 49,79% pour les élèves scolarisés et 33,7% pour les candidats libres.

L. O. CH