16 000 unités livrées à Sidi Abdellah d’ici novembre

«Seize mille logements de type location-vente AADL devraient être livrés à Sidi Abdellah (Alger) d'ici novembre prochain». C’est ce qu’a fait savoir, hier à Alger, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, en marge de l'inauguration de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, lors d’une visite d'inspection et de travail dans la wilaya d'Alger. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République. Selon le Premier ministre, 8 000 logements AADL seront distribués au mois d’août prochain dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah. Il a ordonné les parties en charge du projet de préparer 8 000 autres unités à distribuer au mois de novembre prochain. Les 16 000 unités, qui devraient être livrées d'ici novembre prochain, s'ajouteront, a-t-il soutenu «aux 10 000 unités d'ores et déjà inaugurées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce qui portera le nombre total de logements AADL distribués à Sidi Abdellah à 26 000 unités». Il a indiqué, dans ce sillage, que la ville nouvelle de Sidi Abdellah devrait être livrée intégralement entre fin 2018 et début 2019. Pour ce qui est de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, figurent les 3 280 logements (2 080 unités de type location-vente et 1 200 logements publics promotionnels). M. Tebboune a également procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 14 200 autres logements à Sidi Abdellah, consistant en 11 000 unités de type location-vente et 3 200 LPP. M. Tebboune a, également, procédé à l'inauguration de l'École supérieure de la sécurité sociale (ESSS). Il a affiché sa satisfaction quant à la qualité du travail effectué par l'entreprise publique Cosider qui a réalisé cette structure, ainsi que les ingénieurs qui ont conçu le style architectural esthétique original, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l’exécutif a souligné que cette visite lui a permis «de s'enquérir de l'état d'avancement du programme de développement mis en œuvre par le gouvernement», a-t-il dit.

S. S.