Kamel Yahi nouveau coordinateur de l’UGCAA

Par DDK | Il ya 34 minutes | 27 lecture(s)

Cent soixante-douze commerçants de la daïra de Tizi-Ouzou se sont réunis, hier, au théâtre régional Kateb Yacine, pour élire leur coordinateur UGCAA. Le vote s’est déroulé dans le calme et sans incident, à bulletins secrets. Il a été supervisé par le secrétaire national chargé des règlements des conflits, M. Aoudia. Les deux candidats en lice, M. Djabbar Samir et M. Yahi Kamel, ont eux aussi voté. La seule condition requise pour pouvoir exprimer sa voix, c’était de «se munir de l’original du registre de commerce et de la carte d’identité nationale», a expliqué le secrétaire national. Après dépouillement, les résultats ont donné M. Yahi gagnant avec 105 voix contre 65 pour son concurrent Djebbar, qui a accepté le résultat de l’élection avec fair-play. Deux autres votes ont en revanche été annulés. Les commerçants présents ont regretté «la faible présence de leurs confrères et le manque d’intérêt de ceux-ci pour l’événement». La raison, selon certains, serait «le mauvais choix de la journée, un samedi, journée de grande activité et de chiffre d’affaires pour la majorité des commerçants».

K. H.