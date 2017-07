Un taux d’absentéisme de 82,06% à Bouira

Par DDK | Il ya 55 minutes | 61 lecture(s)

Un taux d’absentéisme record a été enregistré depuis le début de la session spéciale du BAC 2017 dans la wilaya de Bouira. Selon l’attaché de presse de la direction de l’éducation de Bouira, le taux d’absence a été évalué de 82,06% pour les deux premiers jours, soit le nombre de 1904 d’absents sur 2367 inscrits. Selon notre interlocuteur, ce chiffre risque d’augmenter, surtout que la majorité écrasante des inscrits sont des candidats libres. «Sur les 2367 candidats inscrits, 269 seulement sont des candidats scolarisés, et c’est ce qui explique ce grand taux d’absentéisme. Leur absence à cette session peut être due à des engagements ou à un manque de préparation. Au niveau des 09 centres d’examens réservés à la cession du BAC, l’ensemble des candidats scolarisés était présent et les absents sont des candidats libres. Dans certains centres, notamment ceux réservés aux filières techniques, les examens se sont déroulés avec un seul candidat dans chaque salle. Les candidats absents doivent avoir leurs propres raisons. Chaque candidat qui s'était inscrit sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) et payé les frais d'inscriptions était en droit de se présenter à cet examen. Les candidats absents à cette session spéciale seront exclus, quel que soit le motif de leur absence», affirme notre interlocuteur, qui ajoute que les épreuves se déroulent normalement et aucun incident n’a été signalé pour l’instant. Concernant les copies des candidats ayant passé les épreuves du baccalauréat du 11 au 15 juin dernier, notre interlocuteur fait savoir que les corrections étaient terminées et les notes des candidats sont au niveau du centre de correction de la wilaya de Jijel. S'agissant de la correction des copies des candidats de la session spéciale du baccalauréat, il a indiqué qu'elle serait entamée une fois les épreuves terminées. À noter pour rappel, que la wilaya de Bouira compte 2367 candidats concernés par la session spéciale du BAC 2017, dont 269 candidats scolarisés et 2098 candidats libres. Toutes les filières sont concernées par cette session. Ils sont répartis sur trois circonscriptions pédagogiques et 09 établissements scolaires de la ville de Bouira. La direction de l’éducation de Bouira s’occupe des volets transport, restauration et hébergement pour les candidats, notamment ceux issus des autres communes de la wilaya.

Oussama K.