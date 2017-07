La rentrée scolaire reportée au 6 septembre

Par DDK | Il ya 55 minutes | 67 lecture(s)

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, vient d’annoncer un changement dans le calendrier de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. En effet, la date de la prochaine rentrée scolaire a été reportée, une nouvelle fois, aussi bien pour les corps administratif et enseignant que pour les élèves. La prochaine rentrée scolaire interviendra, donc, le 6 septembre pour les élèves, soit juste après la fête d’Aïd El Adha, au lieu du 4 du même mois, comme prévu initialement. C’est sur son site officiel que la première responsable du secteur a annoncé le report de la rentrée scolaire, étant donné que la date initiale de cette dernière coïncide avec la fête de l’Aïd El Adha, qui aura lieu le 2 septembre prochain. Selon la même source, la prochaine rentrée scolaire a été reportée au 30 août pour les agents administratifs, au lieu du 28 août, et a été fixée au 4 septembre, au lieu du 30 août, pour les enseignants et au 6 septembre pour les élèves au lieu du 4 du même mois. Pour plus de précisions, la ministre de l’Éducation nationale explique que les changements effectués dans le calendrier scolaire, pour la deuxième fois consécutive, interviennent, selon elle, pour prendre en considération, en premier lieu, la fête de l’Aïd El Adha qui coïncide cette année avec la rentrée scolaire. La ministre de tutelle explique également que la rentrée scolaire a été reportée pour «tenir compte de la situation des enseignants et agents administratifs qui ont sacrifié leurs vacances pour la tenue de la session spéciale organisée au profit des candidats retardataires au BAC». «Ce sont les raisons pour lesquelles le ministère de tutelle a décidé de reporter la prochaine rentrée scolaire au 6 septembre prochain», a indiqué Mme Nouria Benghabrit sur son site officiel. Rappelons, toutefois, que certains syndicats, activant dans le secteur de l’éducation, avaient demandé à ce que la prochaine rentrée scolaire soit reportée à l’après l’Aïd El Adha.

L. O. Challal