Hasbellaoui promet d’associer tous les partenaires

Dans le cadre du cycle de rencontres de prise de contact avec l’ensemble des partenaires sociaux, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui s’est entretenu, hier matin au siège de son département ministériel, avec le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat National des Praticiens de Santé Publique (SNPSSP). Les discussions ont permis d’échanger les points de vue, concernant notamment la nécessité de remettre le médecin généraliste au centre de l’organisation des réseaux de prise en charge du patient, pour ce qui concerne les soins de santé de base. La rencontre était également une occasion pour les deux parties «de revoir la formation et le rôle du médecin généraliste, qui est appelé à devenir le médecin référent au centre de l’organisation de l’offre de soins». Par ailleurs, le ministre affirme que «tous nos partenaires doivent être partie prenante de ce que nous faisons et, à ce titre, aucun corps de la santé ne sera exclu des discussions autour des projections futures du système de santé», conclut le communiqué du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

