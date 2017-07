Deux nouveaux cas de brucellose humaine signalés

Par DDK | Il ya 53 minutes | 89 lecture(s)

Deux nouveaux cas de brucellose humaine ont été enregistrés, hier, au niveau de la commune de Dirah, à l’extrême Sud de la wilaya de Bouira. Selon une source médicale, ces deux sujets atteints ont été hospitalisés et pris en charge au niveau de l’EPH de Sour El-Ghozlane, où ils sont toujours en observation. Notre source précise que ces deux patients «sont deux proches qui auraient consommé du lait cru de vache ou de produits à base de lait cru, non-frais ou on-traité». Leur état reste stable pour le moment, rassure, par ailleurs, notre source. Pour rappel, ces deux cas de brucellose humaine détectés s’ajoutent à un troisième qui a été signalé, auparavant, au niveau de la même commune. Il s’agit d’une femme de 58 ans qui a été contaminée la semaine dernière. Elle est toujours hospitalisée au niveau de l’EPH de Sour El-Ghozlane. À noter que cette pathologie, appelée aussi «fièvre de Malte», peut entraîner de sérieuses complications, si elle n'est pas traitée rapidement. Certains cas peuvent apparaître plus tôt que d'autres, en fonction du moment de la consommation de lait et du degré de l’incubation de la maladie, qui varie entre 5 et 21 jours. S’agissant des symptômes de cette affection, ils ressemblent à ceux de la grippe.

O. K.