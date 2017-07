Les voleurs des kiosques arrêtés

Par DDK | Il ya 54 minutes | 63 lecture(s)

Deux jeunes individus, impliqués dans plusieurs vols ciblant des kiosques multiservices au centre-ville de Béjaïa, ont été interpellés, dernièrement, par les éléments de la cinquième sûreté urbaine, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’arrestation de ces deux individus a eu lieu suite à une plainte déposée auprès de la police par un kiosquier, dont le local commercial, sis au plein centre-ville de Béjaïa, a été complètement dévalisé. La valeur des marchandises volées, dont des téléphones portables et des parfums, est estimée à 450 000 DA, a souligné notre source. Les recherches approfondies et les investigations menées par les services de la sûreté de wilaya, qui ont fait recours, affirme-t-on, à des moyens technologiques modernes, se sont soldées par l’identification des deux mis en cause et leur arrestation immédiate. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa pour «vol qualifié», puis transférés au juge d’instruction, ces deux individus, âgés de 19 et 22 ans et natifs de la ville de Béjaïa, ont été placés sous mandat de dépôt.

Boualem S.