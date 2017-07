L’hécatombe continue sur les plages

Par DDK | Il ya 54 minutes | 99 lecture(s)

Depuis le début de la saison estivale, le 1er juin dernier, les services de la Protection civile de Béjaïa ont enregistré douze cas de noyades mortelles.

L’inconscience et l’imprudence de certains jeunes baigneurs, qui ne respectent pas les consignes de sécurité en matière de baignade, leur est fatal. Avant-hier encore, trois jeunes estivants ont péri par noyade, au niveau de la plage 45 mai de Melbou. La première victime, un jeune homme de 23 ans et natif de Tizi N’Bechar, est décédée après son admission à la polyclinique de Souk El-Tenine, selon la Protection civile de Béjaïa. Les deux autres victimes, enregistrées au niveau de la même plage autorisée à la baignade, sont toujours portées disparues. L’alerte de leur noyade a été donnée respectivement à 19h30 et 20h55, soit en dehors des horaires de surveillance de la baignade, a affirmé notre source. En outre, ces trois victimes sont noyées alors que la mer était agitée et le fanion hissé de couleur rouge, a précisé la même source. «Nous déplorons, depuis l’entame de la saison estivale, douze victimes sur les plages, dont deux sont portées disparues et les recherches pour les retrouver sont toujours en cours. Ces victimes sont toutes de sexe masculin. Il est important de signaler que les corps des victimes ont été repêchés pour six d’entre eux dans des plages interdites à la baignade. Les six autres noyades se sont produites alors que le fanion hissé était de couleur rouge, synonyme de baignade interdite», a indiqué le commandant Soufi, chargé de communication à la Protection civile de Béjaïa. Pour rappel, samedi dernier, trois jeunes hommes natifs des wilayas de Djelfa et Chlef ont trouvé la mort par noyade sur les plages de Baccaro et Sidi Ali Lebhar (près de Djebira). Par ailleurs, le nombre de baigneurs enregistrés sur les 33 plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Béjaïa, du 1er juin au 16 juillet 2017, dépasse les 2 850 000 estivants, selon les derniers chiffres communiqués par la Protection civile. Les surveillants des plages et les autres éléments de la Protection civile ont effectué pas moins de 1 656 interventions, dont 763 pour sauver des personnes d’une noyade et 745 pour prodiguer des soins à des personnes sur place pour diverses causes. En outre, les mêmes services ont procédé à l’évacuation de 50 personnes vers les différentes structures sanitaires. Quatre-vingt (80) autres personnes ont été sauvées à bord de diverses embarcations, relève le bilan de la Protection civile établi hier.

Un mort dans un accident de la route à Boutagouth

Un homme de 54 ans a trouvé la mort, avant-hier, dans un accident de la circulation survenu, vers 21h10, sur la RN26 à hauteur de Boutagouth, relevant de la commune d’Ouzellaguen, a-t-on appris, hier, de la Protection civile. Cet accident mortel s’est produit lorsqu’un véhicule léger de marque Logan est entré en collision avec un fourgon Boxer. Le conducteur de la Logan est décédé sur le coup, alors que les deux passagers blessés de l’autre véhicule, âgés de 37 et 45 ans, ont été transférés à l’hôpital. Depuis le début de l’année en cours, la Protection civile de Béjaïa a recensé pas moins de 929 accidents de la circulation, lesquels ont fait 1 149 blessés et 33 décès, dont 12 durant cette saison estivale. Samedi dernier, un autre accident mortel a eu lieu, vers 23h41, sur la RN9, au niveau de la caserne militaire EAG d’Aboudaou, selon la même source. La victime, un homme de 33 ans, a été mortellement heurté par un véhicule de marque Land Rover, a-t-on précisé. Concernant les feux de forêts, la wilaya de Béjaïa a enregistré 225 départs d’incendie en milieu végétal, durant la période allant du 1er juin au 16 juillet 2017, parmi lesquels la Protection civile a recensé 51 importants incendies. Ces derniers ont ravagé 650 ha de couvert végétal, plus de 3 000 arbres fruitiers, notamment des oliviers, plus de 1 600 bottes de paille, 51 ruches, alors que sept maisons ont été léchées par les flammes, a-t-on déploré.

Boualem Slimani