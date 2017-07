Des citoyens assiègent la daïra

Par DDK | Il ya 54 minutes | 68 lecture(s)

Des citoyens de M’Chedallah ont observé, hier, un sit-in de protestation devant le siège de la daïra pour dénoncer, encore une fois, le problème de l’eau potable auquel ils font face, notamment en ces journées de grandes chaleurs. En effet, dès les premières heures de la matinée d’hier, des citoyens venus des localités d’Ath Yevrahim, Allaouch et Tamourth Ouzemmour, toutes relevant de la commune de M’Chedallah, se sont rassemblé devant le siège de la daïra pour crier, haut et fort, leur soif et exiger une solution urgente à la pénurie d’eau potable qui persiste, selon-eux, depuis plus de dix jours. Devant leur insistance à maintenir le sit-in, le chef de daïra a fini par les recevoir dans la salle des délibérations pour écouter leur doléance. Le même responsable a demandé des détails pour pouvoir agir rapidement. Les protestataires ont pointé du doigt les piratages et branchements illicites, réalisés le long du réseau de transport qui alimente leurs localités. Le même responsable s’est engagé à agir et il a demandé un délai de deux jours pour mettre un terme à ces branchements anarchiques et leur a promis de l'eau dans les robinets avant jeudi soir. Durant la même journée, des citoyens venus du village de Selloum, relevant de la commune d’Aghbalou, se sont aussi rassemblés devant le siège de la daïra pour exposer le même problème, à savoir le manque d’eau potable dans leur village. Une délégation des protestataires, composée notamment des sages du village, a été également reçue par le chef de daïra. Le même responsable s’est engagé à prendre en considération leur unique doléance et d’agir dans les plus brefs délais, afin de rétablir l’alimentation en eau potable de ce village. À noter pour rappel que des citoyens du village d’Ath Bouali, relevant de la commune voisine d’Ath-Mensour, ont également protesté, jeudi dernier, devant le siège de la SDC de M’Chedallah. Ils ont tenu à dénoncer la multiplication des chutes de tensions électriques, qui durent, selon eux, depuis plusieurs années. Un phénomène pénalisant qui s'aggrave avec l’arrivée de chaque été. Ils affirment aussi avoir déjà adressé plusieurs requêtes écrites aux responsables de l’antenne locale de la SDC et les autorités locales, mais en vain. Ils réclament ainsi la mise en service des deux postes maçonnés réalisés l’année dernière pour renforcer le réseau électrique local, mais qui ne sont toujours pas équipés, selon nos interlocuteurs, de transformateurs nécessaires pour leur exploitation. À noter enfin que les protestataires de ce village ont promis de revenir à la charge d’ici la semaine prochaine, si ce problème ne serait pas réglé définitivement.

Oulaid Soualah