Sit-in du CAME devant l’ANSEJ et la CNAC

Le Collectif d’appui à la micro-entreprise «CAME», qui regroupe les dispositifs d’aide (ANSEJ, CNAC et ANGEM, a organisé, hier matin, un sit-in devant les sièges de l’ANSEJ et de la CNAC. Cette action a été décidée lors de l’assemblée générale des représentants de l’association CAME, organisée le vendredi 30 juin, et ce, pour dénoncer «les déclarations infondées, irresponsables et contradictoires des hauts responsables du gouvernement, au détriment de centaines de milliers de promoteurs, le rééchelonnement de la dette pour une partie des bénéficiaires, considéré comme étant un piège prolongeant la souffrance des promoteurs, sous un climat de travail infernal, ainsi que le taux de réussite exorbitant, très loin de la réalité, pour camoufler l’échec», lit-on dans le communiqué distribué lors du sit-in. Le collectif qui revendique des solutions urgentes à leurs situations chaotiques, selon les protestataires, a été déçu par les dernières décisions prises par le gouvernement, et demande «une amnistie générale au profit de toutes les entreprises créées dans le cadre des dispositifs d’aide (ANSEJ, CNAC et ANGEM sans distinction) », conclut le document.

Farida Elharani