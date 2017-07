Démantèlement de deux associations de malfaiteurs

Par DDK | Il ya 53 minutes | 98 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et suite à l’exploitation de renseignements recueillis sur le terrain faisant état de détention illégale d’armes à feu et de munitions et vente illicite de boissons alcoolisées, les forces de police de la brigade de recherche et d’intervention (B.R.I), relevant de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont mené deux opérations de police à Tadmaït, dans la daïra de Draâ Ben-Khedda, et à Mechtras dans la daïra de Boghni. La première a ciblé le domicile de deux frères à Tadmaït, qui ont été arrêtés sur place, et permis la récupération, à leur domicile, d’une arme de poing de fabrication artisanale et des munitions de calibre 16 mm, et la saisie de 8 250 bouteilles d’alcool, ainsi qu’une importante somme d’argent. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été mis en détention préventive. La seconde opération, menée à Mechtras, s’est soldée par l’arrestation de deux individus, et la récupération d’un fusil de chasse à deux canons, de marque Arizaga et des munitions de différents calibres, un deuxième fusil de chasse à deux canons, une arme de poing (P.A) et des munitions. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été mis en détention préventive, le premier pour détention de munitions de 5ème catégorie sans autorisation des autorités habilitées, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit et fausse déclaration, et le second pour détention d’arme à feu de 4ème catégorie et munitions de 1ère, 4ème et 5ème catégorie sans autorisation des autorités habilitées, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit.