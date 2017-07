Ni retrait ni gel !

Par DDK | Il ya 54 minutes | 93 lecture(s)

Suite aux interprétations et lectures faites du communiqué relatif au dernier Conseil Inter Ministériel (CIM) tenu le 13 juillet 2017 et dont le projet d’ordre du jour comportait deux points concernant respectivement le dossier de la pharmacie et le projet de nouvelle loi sanitaire, le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, en relation avec les services du Premier ministère, précise que l’ajournement sine die du point relatif au projet de nouvelle loi sanitaire a été pris pour permettre à l’ensemble des membres du gouvernement d’avoir une connaissance approfondie du contenu du projet, dans la perspective de leur participation aux débats du Parlement une fois le projet de nouvelle loi sanitaire programmé. Ce report de l’examen du projet au niveau du gouvernement ne veut donc en aucun cas dire retrait ou gel du projet de nouvelle loi sanitaire actuellement au niveau du Parlement.