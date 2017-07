Saisie de plus de 52 000 œufs impropres à la consommation

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La brigade policière locale de l'environnement a procédé, dernièrement, à la saisie d'importantes quantités d’œufs impropres à la consommation au centre-ville de Boudouaou. Selon un communiqué de presse de la sûreté de wilaya, cette opération a débuté par l'arrestation d'une personne transportant, sur son camion frigorifique, pas moins de 900 plaquettes d’œufs, composée chacune de 90 unités. Après vérification, il s'est avéré que la conservation de cette quantité de produits alimentaires ne répondait pas aux normes requises. Fait confirmé par la vétérinaire du service d’hygiène de l'ex-Alma, sur la base de l'analyse des échantillons de la marchandise douteuse. Originaire de Batna, ce commerçant suspect répondant aux initiales Z. I. et âgé de 24 ans, comptait revendre sa marchandise à des commerçants de la circonscription. Agissant, par la suite, sur la base des aveux de ce mis en cause, les policiers ont découvert, toujours au chef-lieu communal de Boudouaou, un entrepôt de stockage clandestin contenant 840 autres plaquettes d’œufs, avec 30 unités chacune. Et suite à l'analyse d’échantillons, le même laboratoire atteste que cette autre marchandise est périmée. Au total, donc, il a été procédé à la saisie d'une quantité de 52 200 œufs. Suite à cela, le mis en cause a été conduit au commissariat où il a signé un procès verbal, reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. Son dossier a été envoyé ensuite au tribunal de la circonscription, conclut le communiqué susmentionné.

Salim Haddou