L’absentéisme a dépassé les 80%

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les épreuves de la session spéciale du Baccalauréat ont pris fin hier dans des conditions exceptionnelles, marquées par un fort taux d’absentéisme, qui a dépassé les 80%.

Alors que la session de juin 2017 a été caractérisée par la fuite de sujets sur les réseaux sociaux, cette session extraordinaire a été caractérisée par une hausse de l’absentéisme parmi les candidats. Au dernier jour de cette session extraordinaire, les candidats de la filière langues étrangères exclus de la session de juin 2017 pour cause de retard, ont planché sur l'épreuve de langues allemande, espagnole ou italienne, alors que ceux de la filière des Sciences expérimentales ont abordé l’épreuve de l’histoire géographie. Les sujets ont été abordables pour la plupart des candidats interrogés devant les différents centres d’examen de la capitale. Pour ce qui est du déroulement des épreuves de cette session, les quelques enseignants que nous avons interrogés devant le centre d’examen d’El Idrissi, ont assuré que ces épreuves se sont passées dans de bonnes conditions. «Aucun incident n’a été constaté au niveau de ce centres d’examen», ont-ils affirmé, avant d’ajouter que «les classes étaient pratiquement vides, avec seulement cinq à sept candidats». Par ailleurs, et en ce qui concerne l’opération de correction des copies des candidats de la session spéciale du baccalauréat, des sources bien informées ont affirmé que celle-ci sera entamée à partir de demain. Pour ce qui est des copies des candidats ayant passé les épreuves du baccalauréat du 11 au 15 juin dernier, le Directeur de l'enseignement secondaire général et technologique au ministère de l'Education nationale, Abed Attoui avait affirmé que «les corrections étaient terminées et les notes des candidats sont au niveau des centres de correction». Il y a lieu de rappeler que les résultats des deux sessions du bac de 2017 seront connus le 25 juillet courant, ou ils seront mis en ligne sur le site de l’Office National des Examens et des Concours (ONEC), tandis que les inscriptions universitaires préliminaires auront lieu du 1er au 16 août prochain, sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Rappelons en outre, que le taux de réussite du baccalauréat de l’année dernière était de 49,79% pour les élèves scolarisés et 33,7% pour les candidats libres.

L. O. Challal