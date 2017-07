Plus de 280 milliards de créances impayées

Par DDK | Il ya 37 minutes | 50 lecture(s)

Les mauvais payeurs dans le viseur de la société de distribution de l’électricité et du gaz.

Les créances impayées détenues par la Société de Distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Béjaïa auprès de ses abonnés s’élèvent à plus de 280 milliards de centimes. «La valeur globale des créances impayées, détenues par la direction de distribution d’électricité et du gaz de Béjaïa, sur l’ensemble de ces abonnés sur le territoire de la wilaya est de l’ordre de 283 milliards de centimes», indique le directeur de la SDE de Béjaïa dans un communiqué, diffusé avant-hier. Ces créances, est-il précisé dans le même document, «sont réparties comme suit : clients administratifs : 58 milliards de centimes, soit un taux de 21%, abonnés ordinaires (domestiques) : 107 milliards de centimes, soit 39%, assemblées populaires communales : 81 milliards de centimes, soit 29%, clients moyenne tension / moyenne pression : 29 milliards de centimes, soit 11%». L’opération de recouvrement de ces créances débutera ces jours-ci, et s’étalera sur une période de plusieurs jours. Pour ce faire, explique la SDE dans son communiqué, «des moyens humains et matériels seront mobilisés pour mener à bien cette opération, qui sera ponctuée par la suppression en fourniture d’énergie si nécessaire aux abonnés récalcitrants». La chasse aux mauvais payeurs sera ainsi assurée par des dizaines d’agents, relevant de la Direction de la SDE de Béjaïa. La Direction de distribution de la Sonelgaz a, ces dernières années, haussé le ton à maintes reprises, tout en menaçant de priver d’électricité les mauvais payeurs. Le non-paiement des factures d’électricité et du gaz impacte négativement la trésorerie de la SDE de Béjaïa. C’est une contrainte financière majeure, pouvant, a-t-on souligné, compromettre d’éventuels investissements de la Sonelgaz, sachant que toute opération est financée sur fonds propres. De même, ajoute-t-on, «ce manque à gagner pèse lourdement et négativement sur la dynamique interne de l’entreprise en matière d’amélioration des prestations de services». Dans le cas où la SDE de Béjaïa n’arriverait pas à recouvrer ses créances dans un avenir proche, des milliers de foyers seraient privés d’électricité aux quatre coins de la wilaya, met-t-on en garde. Il en serait de même pour la plupart des sièges APC et autres bâtiments publics. Les mauvais payeurs sont sollicités par la SDE de Béjaïa pour s’acquitter de leurs dus auprès de ses agences commerciales. Il à signalé par ailleurs, que la wilaya de Béjaïa compte plus de 240 000 abonnés ordinaires sur le réseau basse tension, représentant un taux d’électrification de plus de 98%. Par ailleurs, la SDE de Béjaïa tient, dans le même communiqué, «à s’excuser auprès de ses clients suite aux perturbations enregistrées dans ses activités, notamment la relève périodique des index (…)».

Dalil S.