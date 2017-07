Le nouveau SG de la wilaya installé

Par DDK | Il ya 37 minutes | 44 lecture(s)

Le nouveau secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, en l’occurrence Toufik Mezhoud, a été installé officiellement dans son poste, avant-hier, lors d’une cérémonie présidée par le wali Mohamed Hattab, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. «Cette nomination intervient dans le cadre du mouvement des walis et walis délégués, ainsi que des secrétaires généraux de wilaya, opéré, récemment, par le président de la République», a indiqué notre source. La cérémonie d’installation de M. Mezhoud, désigné en remplacement de Khaled Lekehel, appelé à d’autres fonctions, a été organisée au niveau de la résidence d’hôtes de la wilaya, sise dans l’ancienne ville de Béjaïa, en présence du P/APW, des membres de la commission de sécurité et des directeurs de l’exécutif de la wilaya, a-t-on précisé. Pour rappel, M. Lekehel est arrivé à la wilaya de Béjaïa en avril 2017. Son passage dans la région, qu’il connait très bien pour avoir déjà exercé en tant que chef de daïra dans la wilaya, respectivement dans les daïras de Tichy, en 1991, et d’Akbou, en 1994, n’aura duré que quatre mois. Dans une courte allocution prononcée à l'occasion, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a mis en exergue «les qualités humaines et professionnelles du nouveau secrétaire général de la wilaya, qui occupait le même poste à Annaba, et celles de son prédécesseur, Khaled Lekehel», a affirmé notre source. En outre, le chef de l’exécutif de wilaya a saisi cette opportunité pour appeler de nouveau l’ensemble des cadres de la wilaya «à redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs futurs auxquels aspire le citoyen». Par ailleurs, M. Hattab a tenu à féliciter le désormais ex-chef de daïra de Kherrata, M. Bouchareb Mehdi, promu au rang de wali délégué d’El Harrach.

Boualem S.