Haro sur le «terrorisme» routier !

En vue de réduire le nombre des accidents sur les routes, qui engendrent mort, handicaps à vie, l’association Salama El Mourourya de Béjaïa a organisé, hier, à la maison de jeunes de Tala-Hamza, à 10 km de Béjaïa, sur la RN75, une journée de sensibilisation sur la sécurité Routière. Des responsables de la police, la gendarmerie, la protection civile, les transports, les travaux publics et des affaires religieuses ont participé à la rencontre. Chacun d’eux a animé une communication d’information et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les accidents de la route. Le but de cette initiative, comme le soulignera Mme Bouktit, présidente de l’association, était de proposer «des solutions qui pourraient contribuer à réduire le nombre effarant d’accidents qui endeuillent chaque jour un grand nombre de familles et causent des invalidités à vie». Des conseils très simples ont été réitérés par tous les intervenants, comme la réduction de la vitesse et le respect strict du code de la route. Des évidences que certains usagers de la route ne respectent malheureusement pas. Le public présent à la rencontre, qui fut informé de la tenue de l’évènement une semaine à l’avance par voie d’affiche, était constitué essentiellement de jeunes de la commune de Tala-Hamza, de responsables d’associations, ainsi que de beaucoup de citoyens. Des fleyers et autres supports d’information et de sensibilisation sur la sécurité routière ont été distribués à l’assistance. Il est à souligner que l’association Salama El Mourouiya a créé à travers la wilaya une dizaine de bureaux communaux qui ont pour mission essentielle la sensibilisation des citoyens sur le respect du code de la route. Signalons, par ailleurs, que pas moins de 929 accidents de la route ont été enregistrés depuis le début de cette année sur les routes de la wilaya de Béjaïa, notamment sur les nationales 9, 12, 26 et 24. Ces accidents ont fait 1 149 blessés et 33 morts, dont 12 durant les mois de juin et juillet.

