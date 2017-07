16 agriculteurs indemnisés

Par DDK | Il ya 38 minutes | 43 lecture(s)

La Caisse Régionale de Mutualité Agricole de Bouira (CRMA) a organisé, hier, une journée d’information et de sensibilisation au profit des agriculteurs, sous le thème : «Préservez vos biens agricoles en vous assurant». D’emblée, le 1er intervenant, en la personne de M. Mohammed Bichour, directeur régional de la CRMA de Bouira, a tenu à souhaiter la bienvenue à l’assistance, et présentera brièvement le programme et le personnel de la CRMA présents. Lui succédera le président du Conseil, M. Mourad Mokrani, qui annoncera pour sa part que la CRMA ouvre son capital à travers des actions aux agriculteurs. Lors de ces interventions, le directeur de la CRMA de Bouira expliquera dans les détails la politique de l’activité de la CRMA, tout en insistant sur le fait que la CRMA est la doyenne des assurances, particulièrement bénéfique aux agriculteurs de la région, réputée pour les retombées des changements climatiques brusques, allusion faite aux chutes de grêles et aux incendies causant d’énormes dégâts. Il évoquera également une véritable évolution en matière d’assurance, et l’engouement des agriculteurs pour y souscrire : «Le nombre d’agriculteurs qui assurent leurs récoltes et les biens augmente crescendo. D’ailleurs, nous avons assuré 25 000 hectares cette année. Et aujourd’hui, à l’occasion de cette journée, nous avons indemnisé 16 fellahs victimes des aléas climatiques et des incendies». Ce chiffre, a-t-il précisé, est appelé à s’accroître l’année prochaine, à la faveur des campagnes de sensibilisation prévues prochainement. Avant d’ajouter : «L’opération d’indemnisation lancée au début du mois en cours a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière globale estimée à 40 millions de dinars». Pour les agriculteurs sinistrés présents à cet événement, la CRMA leur a évité le pire en les indemnisant. Ainsi, à l’instar de M. Saharaoui Malik, céréaliculteur, qui a été indemnisé de 50 millions de centimes pour la perte causée par un incendie ayant ravagé son champ. Ce dernier affirme que : «La CRMA de Bouira est toujours à l’écoute des agriculteurs, et les solutions qu’elle apporte sont très satisfaisantes».

A Cheboub