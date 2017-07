Des transporteurs bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 37 minutes | 35 lecture(s)

Plusieurs dizaines de transporteurs privés, exerçants sur la ligne reliant le village d’Ouled Ali au chef-lieu de la commune d’Oued El-Berdi, au sud de la wilaya de Bouira, ont procédé, durant la matinée d’hier, à la fermeture du siège de la mairie d’Oued El-Berdi, afin de réclamer l’inscription d’un projet pour la réhabilitation du chemin communal reliant le village d’Ouled Ali à la RN8. Mais aussi pour réclamer l’interdiction du passage des camions de grand tonnage et des semi-remorques sur cette route. Selon les protestataires, les passages incessants de ces camions, souvent chargés de matériaux de construction, a causé la dégradation de cette route : «Ces camions qui transportent des gravats et des matériaux de construction, empruntent cette route afin d’éviter les contrôles de la gendarmerie, car ils dépassent tous le poids autorisé. De jour comme de nuit, des embouteillages se forment sur ce petit chemin, en plus des nombreuses dégradations. Malgré la récente opération de revêtement, la route n’a même pas tenu une seule année face au flux incessant de ces camions», nous explique l’un des transporteurs protestataires. Selon ce dernier, les transporteurs sont les premiers touchés par cette dégradation : «Nous endurons un véritable calvaire, quotidiennement sur cette route. Les camions provoquent des embouteillages car ils circulent lentement, en plus des gravats qu’ils laissent échapper sur la route qui provoquent des fissures sur nos pare-brises et même des accidents». Les protestataires affirment aussi que plusieurs requêtes et doléances écrites ont été adressées aux autorités locales, par les transporteurs et même par les citoyens de ce village, mais sans grand résultat : «C’est tout le monde qui est pénalisé par ce problème, malheureusement ni le maire ni encore les services de sécurité n’agissent pour mettre un terme à notre calvaire. Beaucoup de propriétaires de bus ont changé de lignes, car ils ne pouvaient plus supporter les frais des réparations de leurs véhicules, chose qui a provoqué un manque accru de moyens de transport», continue notre interlocuteur. À l’heure où nous mettons sous-presse, le siège de la mairie demeure toujours bloqué par les transporteurs, qui exigent des ‘‘solutions concrètes et immédiates’’ pour renoncer à leur action de protestation. Pour rappel, lundi dernier, les habitants du même village ont également protesté pour le même motif. Ces derniers ont carrément bloqué cette route à l’aide de tonneaux et autres objets métalliques, pendant plusieurs heures. Le P/APC d’Oued El-Berdi, M. Rouam Mohammed nous a déclaré ce jour là qu’une commission technique de la daïra d’El-Hachimia, ainsi que la direction des travaux publics de la wilaya se sont déjà rendues sur les lieux, afin d’établir une étude technique pour la réhabilitation de ce tronçon. Le même responsable s’est même engagé à lancer la réalisation d’une déviation de 5 km sur ce chemin communal, avant d’arriver au village d’Ouled Ali, afin d’interdire le passage des camions sur ce tronçon.

Oussama. K.