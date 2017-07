Par DDK | Il ya 36 minutes | 36 lecture(s)

«Notre wilaya renoue avec la stabilité sécuritaire après plusieurs années de lutte contre le terrorisme, en témoigne le nombre ahurissant de touristes qu’elle enregistre, particulièrement cet été». Cette déclaration a été faite par le chef de sûreté, Ali Badaoui, lors d’une conférence de presse animée hier en milieu d’après-midi. Toutes les communes du département appliquent, à présent, a-t-on constaté, un plan de développement, chacune selon ses spécificités. Et selon le conférencier, «la mission principale de la police est de veiller à la sécurité des citoyens, à travers la mise en place des mesures préventives et répressives contre la criminalité sous toutes ses formes». Il ajoutera que ses brigades, conscientes de l'ampleur du trafic de drogue, «ne cessent de démanteler des réseaux de dealers, notamment dans leurs propres fiefs, à l'Est de la wilaya». «Des champs de raisins et de cannabis y ont été, récemment, découverts et détruits et nous traquons aussi, sans discontinuer, les revendeurs et consommateurs de psychotropes, surtout en milieu scolaire», notera-t-il, en exhortant les familles et les associations à contribuer à la prévention et à la lutte contre ce fléau. En réponse aux questions de certains confrères, le conférencier dira que «l’accès aux plages est gratuit. Et les citoyens qui se heurtent à ces squatteurs de lieux de baignades ou de gérants de parkings, à l'exception de ceux agréés par l'APC, ont le droit de solliciter l'intervention de nos brigades.» Le premier responsable départemental de la sûreté urbaine a cité, aussi, lors de son intervention, les progrès réalisés par celle-ci, à l'occasion de son 55ème anniversaire.

Salim Haddou