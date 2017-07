La 8ème édition pour fin août ?

Par DDK | Il ya 49 minutes | 88 lecture(s)

Beaucoup de supputations ont circulé au sujet de la non-tenue de la 8ème édition du festival de la poterie de Maâtkas. Des doutes avaient subsisté, ces dernières semaines, quant à son organisation, surtout qu’à l’accoutumée, c’est durant le mois de juillet que se tient cette manifestation. Sauf que le commissariat du Festival vient à travers une déclaration officielle de son premier responsable à la Dépêche de Kabylie de confirmer la tenue de cette 8ème édition pour la dernière semaine du mois d’août. Ce choix est dû, à en croire Mustapha Meziani, commissaire du Festival, «de prime abord, à la simple raison que le calendrier du département de la Culture est très chargé, et ensuite cela tombe à pic en raison aussi des chaleurs caniculaires qui caractérisent la région durant le mois de juillet, nous donnons ainsi rendez-vous, et d’une façon solennelle, pour la fin du mois d’août», dira-t-il. Il convient de rappeler que ce Festival attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque saison. Plus d’une vingtaine de wilayas participent à chaque édition, où une centaine d’artisans potiers, mais aussi de bijoutiers, vanniers, tisserands et autres artisans se donnent rendez-vous à Maâtkas, qui reste toujours le théâtre de rencontres des différents acteurs du monde artisanal national. L’opinion locale, et notamment les artisans, avaient eu de l’apréhension quand ils ont appris sur les réseaux sociaux qu’il y avait un risque qui pesait sur le festival, faute de subventions. Face aux rumeurs, M. Mustapha Meziani, commissaire du Festival, rassure donc et assure à ce sujet que «tout le monde est invité pour la fin du mois d’août au collège Ounar Mohamed pour cette huitième édition». Reste à savoir maintenant si l’échéance sera respectée face aux manques de sponsors et de subventions pour la prise en charge de l’événement.

C. A.