Deux nouveaux cas de brucellose signalés

L’apparition récente de la maladie dite «la fièvre de Malte» dans la wilaya de Bouira, semble donner place à une propagation inquiétante, notamment dans les localités du sud de la wilaya où de nouveaux cas sont signalés d’une semaine à une autre.

En effet, deux nouveaux cas de brucellose humaine ont été signalés avant-hier jeudi au niveau de l’hôpital de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira. Selon une source hospitalière, il s’agit de deux garçons, l’un âgé de 10 ans et issu de la commune d’El-Mesdour, et le deuxième, âgé de 15 ans, du village El-Aïf dans la commune de Sour El-Ghozlane. Notre source précise que les deux cas présentaient des symptômes de brucellose aiguë, avec une fièvre allant de 37 à 40°, associée à une sensation de malaise, de courbatures, de sueurs nocturnes et de douleurs musculaires. Ils ont été tout de suite hospitalisés au service de médecine interne de l’hôpital où un traitement spécifique leur a été prescrit, et leurs cas, dit-on, s’améliorent. Le nombre de cas d’atteinte de brucellose humaine s’élève ainsi à cinq depuis le début du mois, et ont tous été relevés dans des communes du sud de la wilaya de Bouira. Cette pathologie, appelée aussi fièvre de Méditerranée est la conséquence directe de la consommation de lait cru non-contrôlé et non-traité. Les vétérinaires de la direction des services agricoles de Bouira poursuivent leur campagne de sensibilisation pour lutter contre l’apparition de cette maladie, à travers les villages de la région sud de la wilaya. Une région faite de hauts-plateaux, très vaste et agropastorale, et dont la population travaille essentiellement dans l’élevage ovin et bovin.

Oussama K.