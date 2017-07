Une femme tente d'enlever un nouveau-né

Par DDK | Il ya 49 minutes | 94 lecture(s)

Les services de la sûreté de la circonscription administrative de Dar el Beida (Alger) ont arrêté récemment une femme de ménage, soupçonnée d'une tentative d'enlèvement d'un nouveau-né à l'hôpital d’Aïn Taya, indiquait jeudi un communiqué de la cellule de communication. L'arrestation de la mise en cause est intervenue dans le cadre d'une enquête lancée au niveau du service de maternité de l'hôpital d’Aïn Taya, suite à la plainte d'une mère affirmant avoir été réveillée par un léger bruit aux environs de 2h00 pour découvrir une femme de ménage s'éloignant avec le bébé dans les bras. Suite à cet incident, le surveillent médical et le directeur de garde de l'hôpital ont déclaré qu'une femme de ménage n'est aucunement autorisée à accéder aux chambres des patientes. Le responsable de l'hygiène de l'hôpital a, quant à lui, affirmé que la mise en cause n'était chargée que du nettoyage de la salle de travail et non des chambres des patientes. La femme de ménage s'est justifiée en disant qu'en se rendant aux sanitaires du service, elle a vu que des gants couvraient le visage du bébé et qu'elle les a enlevés en réveillant la maman. Après finalisation de la procédure légale en vigueur, le procureur de la République territorialement compètent a ordonné de placer l'accusée sous contrôle judiciaire.