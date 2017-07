La régularisation des âgés de 30 ans et plus se poursuit

Par DDK | Il ya 50 minutes | 99 lecture(s)

La régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, se poursuit dans de "bonnes conditions", indiquait jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Le ministère de la Défense nationale informe que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, décidée par Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions", note la même source. à ce titre, "depuis le début de cette opération jusqu’au 30 juin 2017, le nombre de citoyens bénéficiaires des mesures présidentielles s’élève à deux cent quarante et un mille sept cent vingt-six (241 726) citoyens, dont trois mille quatre cent quarante et un (3 441) résidants à l’étranger", rappelle la même source, précisant que dans le cadre de ces mêmes mesures, "sept cent seize mille deux cent quatre-vingt-quatre (716 284) retardataires jusqu’à la classe 2013, ont été également régularisés durant cette même période". Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des citoyens que les structures du service national, à travers tout le territoire national, "continuent à accueillir et à prendre en charge les citoyens concernés".