«Je m’engage au nom du chef de l’État…»

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès était, hier, à Aït Yahia Moussa, pour manifester son soutien et celui «du chef de l’État à la population sinistrée», a-t-il tenu à préciser.

À peine une semaine après la visite du ministre de l’Intérieur à Ath Rahmoune, un village de la commune d’Aït Yahia Moussa sévèrement touché par les feux de forêts du 12 juillet, où Rabah Kerouane, âgé de 64 ans, est décédé brûlé, M. Djamel Ould Abbès, secrétaire général du FLN, lui emboîte le pas, en rendant visite à la famille du défunt. À son arrivée, il fut reçu au chef-lieu communal par les militants et les responsables du parti, ainsi que les enfants de moudjahidine et des fils de Chahid. Le cortège prit la direction d’Ath Rahmoune, à environ six kilomètres à l’Ouest du chef-lieu, où l’attendait une foule nombreuse qui voulait d’autres assurances du parti majoritaire à l’APN. M. Djamel Ould Abbès était accompagné par les députés du parti, dont M. Saïd Lakhdari, le chef de la Kasma du FLN, M. Mustapha Cheikh, ainsi que des élus des APC de la daïra de Draâ El-Mizan et des élus du FLN à l’APW de Tizi-Ouzou. A l’intérieur du domicile du défunt, le patron du FLN présentera ses condoléances à la veuve et écoutera ses doléances. L’hôte d’Ath Rahmoune dira que l’État algérien, par le biais de son ministre de l’Intérieur sur instruction du président de la République, s’est engagé à prendre en charge tous les sinistrés des 17 wilayas touchées par les feux de forêts. «Au sein du FLN, nous sommes solidaires avec notre peuple en toute circonstance et particulièrement dans des situations comme celle-ci. Si je suis ici, c’est pour rassurer toutes ces familles sinistrées que nous sommes à leurs côtés. Je veillerai en personne à suivre l’évolution de la situation», rassurera-t-il tous ceux qui l’ont approché à ce sujet. M. Ould Abbès et la délégation qui l’accompagnait ont remis des dons collectés à la famille du défunt, en guise de soutien et réconfort. Belkacem Kerouane, fils du défunt dira : «Nous remercions beaucoup M. Ould Abbès qui est venu nous assister durant cette douloureuse épreuve que nous traversons. Nous l’avons écouté et nous avons pris acte de tous ses engagements. Nous souhaitons que ces actes soient concrétisés sur le terrain». Avant de quitter le domicile familial, le secrétaire général répondra aussi à quelques questions. «C’est une zone qui a vécu des moments difficiles durant la décennie noire, c’est pourquoi, aujourd’hui, il faudra la prendre en charge, d’autant plus qu’elle vient d’être ravagée par les flammes. Ensemble, nous travaillerons pour un meilleur développement de cette région qui a tant donné pour la Révolution algérienne. Au nom du chef de l’État, je m’engage à parrainer Aït Yahia Moussa», lancera-t-il à l’intention d’un citoyen qui lui demandera de déclarer cette zone comme sinistrée. Par ailleurs, en traversant les chemins de ce village, une mère d’un enfant handicapé le sollicitera pour une éventuelle aide. A quoi, il donnera instruction à ses accompagnateurs d’offrir «un fauteuil roulant à ce handicapé dans les meilleurs délais». Ses accompagnateurs, dont Saïd Lakhdari, député de Tizi-Ouzou, et M. Amar Arib, mouhafedh de Draâ El-Mizan et ex-député, prirent acte de cette décision. De son côté, M. Hocine Chetabi, en sa qualité de président de la Kasma des Moudjahidine d’Aït Yahia Moussa, réitérera l’appel pressant de cette population dévastée par les flammes : «Nous vous demandons d’aider notre commune. Elle est entièrement calcinée», insistera ce moudjahid. Soulignons que sur le chemin du retour, une foule nombreuse est venue saluer le patron du FLN. Par ailleurs, il est à noter la présence massive des élus du FLN et de futurs candidats des élections locales. Depuis la première élection pluraliste de 1990, le FLN n’a jamais eu la majorité au sein de cette APC. C’est pour dire que la bataille est d’ores et déjà engagée. «C’est une APC qui nous tient beaucoup à cœur. Nous nous battrons pour la reprendre», confiera un cadre local du parti. à noter qu’après Aït Yahia moussa, ould Abbès s’est rendu également dans la localité de Timizert.

Amar Ouramdane