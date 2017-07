Objectif : conserver l’APW !

Par DDK | Il ya 1 heure | 186 lecture(s)

La fédération FFS de la wilaya de Tizi-Ouzou a tenu, avant-hier, une session extraordinaire de son conseil fédéral, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La session a été présidée par Lyes Laguel, en sa qualité de fédéral intérimaire, assisté par M. Rouar Madjid, membre du conseil national chargé à l’émigration, M. Youcef Aouchiche, chargé à l’organique et membre du conseil national, et en présence du sénateur Hocine Haroun, des premiers secrétaires de sections, des cadres et des élus du parti dans la wilaya. A l’ordre de jour, la préparation des festivités du 20 Août 1956, et les prochaines élections locales. Concernant la commémoration du Congrès de la Soummam, et en plus du rassemblement annuel du parti à Ifri Ouzelaguene, à Béjaïa, les militants ont proposé des conférences, notamment dans les régions ou le FFS est bien implanté, a-t-on appris. Pour le deuxième point à l’ordre du jour de cette session extraordinaire, la préparation des locales, tous les intervenants sont revenus sur les dernières législatives, nous a fait savoir notre source. L’on a regretté qu’il n’y ait pas eu un conseil fédéral juste après ces élections, pour «faire une évaluation» et «présenter les deux bilans, moral et financier». Pour rappel, le FFS n’a pu avoir, après le 4 mai dernier, que 4 sièges sur les 7 escomptés, ce qui constitue un «échec avoué à demi mots», dira encore notre source. Les responsables locaux du parti avaient en effet justifié le résultat par le taux d’abstention très élevé. «Le peuple a boudé tout le monde», a-t-on expliqué. En perspectives des prochaines locales, le FFS voit gros, «il table sur 67 listes gagnantes», révélera notre interlocuteur, en expliquant que «garder l’APW est l’objectif majeur du parti».

Dépôt des candidatures du 22 juillet au 12 août

Nous apprenons que le délai de dépôt des candidatures a été fixé du 22 juillet au 12 août et que les commissions de choix des candidatures ont été installées à travers toutes les sections. S’agissant de l’APW, la commission sera au niveau national. Monsieur Menaoum Rabah sera le représentant de la fédération de Tizi-Ouzou dans la commission nationale. Pour ce qui est des critères de choix, notre source nous expliquera que la candidature est ouverte à tout le monde, «à condition de ne pas avoir des antécédents avec le parti ou avec la justice». L’ex P/APW élu député, Mohamed Klalèche, sera le directeur de campagne pour les prochaines locales, d’après les informations qui nous sont parvenues. Le cheval de bataille lors de la prochaine campagne sera toujours le consensus national, comme ce fut d’ailleurs le cas pour les législatives. La stratégie quant à elle sera axée sur l’exploitation du bilan du mandat de l’APW que le FFS juge, selon nos sources, «positif», pour «séduire» de nouveau l’électorat de Tizi-Ouzou.

Kamela Haddoum.