Des retraités de l'ANP bloqués hier à Tidjelabine

Les retraités de l'armée nationale populaire ne décolèrent pas. Ils ne cessent de réclamer, à travers des actions de rue, l'amélioration de leurs conditions de vie. Hier, à bord d’un train, ils sont allés jusqu'à Tidjelabine, d’où ils projetaient de rallier par autoroute la capitale où ils devaient rejoindre des milliers de leurs collègues. Ils en seront néanmoins empêchés par une escouade de gendarmes. Un embouteillage de voitures s'est vite formé, ce qui a exaspéré les automobilistes. «Choisissez d'autres procédés pour exposer vos problèmes et évitez nous cet enfer», criait-on à l'adresse des manifestants. «C'est le seul moyen en notre possession pour faire entendre notre voix», rétorquaient ces derniers. De toute évidence, la stratégie de cette frange de la société est d'occuper la scène médiatique, en affichant une volonté «inébranlable» de faire aboutir ses revendications. «Notre salaire mensuel ne dépasse pas les 30 000 DA», se lamentera l'un des délégués de ce mouvement. Ces retraités de l'ANP revendiquent «la reconnaissance des sacrifices consentis pour la patrie». «Pour nous, c'est un préalable à la reconnaissance de notre statut, induisant la réévaluation de nos mensualités et la prise en charge de nos droits sociaux, conformément aux lois de la république en vigueur», a-t-on tenu à préciser. Les protestataires finiront par mettre un terme à leur action en début d’après-midi. Pour rappel, deux actions similaires avaient été organisées mardi dernier, bloquées elles aussi par la force publique, l'une à Lakhdaria et l'autre à Larbbatache.

Salim Haddou.