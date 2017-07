Le trafic de drogue prend de l’ampleur

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Une quantité de 3 kg et 437,36 grammes de cannabis, ainsi que 594 comprimés de psychotropes, tous types confondus, ont été saisis par la brigade de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, relevant de la police judiciaire de Béjaïa. En effet, les statistiques du premier semestre de l’année en cours ont été communiquées par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, en marge de la célébration du 55ème anniversaire de la police algérienne. Les mêmes services ont traité, au total, 47 affaires liées à la drogue, durant les six premiers mois de l’année 2017. En plus de cette marchandise saisie, qui était préparée à la vente, notre source affirme que six plants de cannabis ont été découverts et détruits au 1er semestre 2017. En tout, 86 individus impliqués dans ces affaires de trafic de drogue ont été arrêtés par la police, et présentés devant les juridictions compétentes. À souligner que la quantité de drogue saisie durant la première moitié de l’année en cours est largement inférieure à celle récupérée à la même période de l’année 2016, où pas moins de 40 kg de diverses drogues et 4 651 comprimés de psychotropes ont été saisis par la police à Béjaïa. Par ailleurs, le service qui s’occupe des étrangers à la sûreté de wilaya de Béjaïa a enregistré, durant les six premiers mois de cette année, 17 cas de refoulement d’étrangers vers leur pays d’origine, pour notamment immigration clandestine, alors qu’un autre ressortissant étranger a été expulsé, a indiqué un bilan de ce corps de sécurité. Dans un autre chapitre, le bureau des étrangers à la sûreté de wilaya a recensé 437 nouvelles demandes de carte de séjour, et 333 autres pour le renouvellement de ce document. Ces demandes émanent essentiellement d’étudiants venus des pays de l’Afrique subsaharienne poursuivre leurs études universitaires en Algérie. En outre, la sûreté de wilaya de Béjaïa a dénombré, durant cette même période, 275 demandes de prolongement de visa, 66 dossiers de mariages mixtes et trois enquêtes de demande d’acquisition de la nationalité algérienne.

Boualem S.