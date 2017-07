Echauffourées après l’interdiction d’une conférence

Par DDK | Il ya 1 heure | 182 lecture(s)

Déterminés à organiser la conférence de Ramdane Achab sur l’édition du livre amazigh, des citoyens d’Aokas ont répondu massivement à l’appel lancé par le mouvement associatif et les partis politiques pour une marche pacifique, en ce début d’après-midi du samedi, suivie de la tenue de la conférence au centre culturel Slimane Rahmani. Arrivés au centre culturel de la localité, les «marcheurs» ont trouvé des policiers à l’entrée et leur empêchaient l’accès. Après des échauffourées verbales, les citoyens ont pénétré à l’intérieur de l’enceinte pour commencer leur conférence. Entre temps, le maire, accompagné des députés Bennadji, Tazaghart et Ouali, est allé voir la cheffe de daïra et rendez-vous a été pris pour aujourd’hui, à 15 heures pour discuter de ce problème «d’interdictions en série des conférences à Aokas». Entre temps la conférence avait été entamée avant que des échauffourées n’éclaté entre policiers et occupants de la salle qui refusaient d’évacuer les lieux. Dès lors des émeutes éclatèrent et les bombes lacrymogène ont fusé. Des blessés ont été enregistrés tant du côté des manifestants que du côté des policiers. Reste à savoir maintenant sur quoi débouchera la rencontre d’aujourd’hui, entre le wali et la délégation parlementaire.

A Gana.