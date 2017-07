Sihem Yahiaoui élue Miss Béjaïa 2017

Par DDK | Il ya 1 heure | 266 lecture(s)

La jeune Sihem Yahiaoui, étudiante de 22 ans, a été élue Miss Béjaïa 2017, à l’issue de la finale du concours de beauté organisé, samedi dernier, par l’association Femmes actives de Béjaïa, présidée par Mme Louiza Merzouk, au niveau de la salle des spectacles du Théâtre régional de Béjaïa (TRB). Les deux dauphines sont respectivement Alicia Allouache et Yasmine Merabet. Les cinq candidates finalistes ont été retenues après une présélection qui a concerné plus de 45 jeunes filles, venues toutes de la région de Béjaïa. Le jury, composé de la présidente Naima Mansouri, de Mme Baya Ziani et de la photographe Sonia, «a eu quelques difficultés à départager les cinq candidates», dira Mme Merzouk. Malgré un problème de programmation, un public assez nombreux, composé exclusivement de femmes, était présent. En plus des adhérentes de l’association et d’invitées, beaucoup d’autres femmes ont tenu à suivre cette finale. Pour faire patienter le public, entre les différents passages des filles, plusieurs activités artistiques ont été présentées par de jeunes artistes. Il s’agit de spectacles de chant et de danse et de tours de magie qui ont émerveillé les présents, notamment les enfants.

Saïd M.