Des habitants de Tadjdiwt ferment le CW28

Une quarantaine de villages de la commune de Maâtkas vivent une interminable pénurie d’eau potable, plus particulièrement les villages du Sud-ouest de la commune, tels Ighil-Aouène, Tizi Tzougart, Tadjdiwt, Aït Zaim et Aït Ahmed. Les autres villages comme Aït-Aissa Ouziane, Icharkiyen, Ait Ifrek ne sont pas non plus épargnés par cette crise. Les autorités locales n’ont pourtant pas cessé d’alerter les responsables de la DRE et de l’ADE. Un rationnement a même été imposé en raison du manque de pompage depuis la station de Tassadort vers Maâtkas. La nouvelle chaîne de refoulement, inaugurée pourtant en grande pompe par le wali de Tizi-Ouzou tout récemment au profit de la commune voisine de Tirmitine, ne serait pas en service, dit-on. Il faut souligner que la commune de Tirmitine est alimentée en grande partie aussi depuis le réservoir de Mezdata. Et c’est en conséquence de cette situation que, tôt dans la matinée d’hier, des dizaines d’habitants du village Tadjdiwt, sis à proximité du CW128 reliant Boghni à Tizi-Ouzou ont procédé à la fermeture de cet axe routier. Les usagers ont été contraints à rebrousser chemin, certain pour passer par le CW147 via le chef-lieu communal de Maâtkas, et d’autres par Draâ El-Mizan et Aït Yahia Moussa. Aussitôt informées, les autorités locales ont pris attache avec les protestataires en vue de trouver un terrain d’entente. Le Directeur des ressources en eau et celui de l’Algérienne des eaux étaient attendus en fin de matinée au siège de l’APC. Il est à souligner que le village de Tadjdiwt est situé tout près de l’Oued Bougdoura qui recèle une gigantesque nappe d’eau potable. Mais, paradoxalement, la population du village est alimentée depuis la nappe de Bouaid à plus de 25 km. Par ailleurs, l’ambitieux projet d’une nouvelle chaîne d’alimentation depuis l’Oued Bougdoura au profit justement de la commune de Maâtkas et dont l’étude est déjà finalisée, tarde à être lancé, au grand dam des milliers d’habitants qui ne cessent de crier leur soif.

