Des habitants bloquent la RN26

Des dizaines d’habitants de la commune d’El-Flay, dans la daïra de Sidi Aïch, ont bloqué, hier, la RN26, reliant Béjaïa à Alger en passant par Bouira, à hauteur du lieudit Maâkel. Les manifestants, tous des propriétaires terriens expropriés dans le cadre de la réalisation de la bretelle autoroutière de Béjaïa, réclament leurs indemnités, ‘’au même titre que les autres expropriés’’. «Nos voisins des communes limitrophes ont tous été indemnisés et ont perçu leur argent, sauf nous», fulmine l’un des protestataires. Ces derniers indiquent avoir, pourtant, accompli «toutes les démarches et répondu à toutes les exigences de l'administration des domaines», mais, regrettent-ils, leur requête est restée à ce jour «lettre morte». A rappeler qu’il y a un mois de cela, ces mêmes propriétaires terriens avaient tenu un sit-in devant le siège de la wilaya pour, justement, réclamer leur dû. Ne voyant rien venir, ils ont décidé de recourir à des actions plus musclées, à l’image de la fermeture de la RN26 qui traverse leur localité. Une action qui n’a pas été sans incidence sur cet axe hautement fréquenté en ces périodes de vacances. Ainsi, des bouchons monstres se sont formés sur les deux sens de cette nationale, obligeant les automobilistes à faire demi-tour, prendre des déviations ou rester sur place sous un soleil de plomb. Par ailleurs, des habitants du village Tazniqt n’Saïd, dans la commune de Seddouk, ont mis, hier, le siège de leur APC sous scellés, pour réclamer l’électrification de leurs habitations. «Il y a plus de trente maisons qui n’ont été raccordées ni au réseau de gaz, ni électrifiées», s’indigne-t-on, en tirant à boulets rouges sur les services municipaux qui, selon eux, n’ont pas tenu leurs engagements : «Nous leur avons accordé un délai de 15 jours pour prendre en charge nos revendications, mais rien n’a été fait à ce jour, d’où notre action de protestation», explique l’un des représentants des manifestants, affichant la détermination du village en question à faire aboutir cette requête, «quitte à maintenir le siège de l’APC sous scellés indéfiniment», menace-t-on.

