Les transporteurs de M'Kira en grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs assurant la liaison Tizi-Gheniff - M'Kira, sur une distance de 10 kilomètres (CW107), ont observé, hier, une grève.

À travers cette action, ils «dénoncent» l'état de ce chemin «délabré à plusieurs endroits», auquel s'ajoutent «des ralentisseurs anarchiques installés par les habitants le long de cet axe routier, notamment à Tizi Lekhmis». «Nous payons nos impôts de manière régulière et nos vignettes, ainsi que toutes les autres charges inhérentes à cette activité. Et en contrepartie, nous faisons face à une route impraticable dans certains endroits et voilà que des dos-d’âne, semblables à de petites montagnes, viennent nous causer d'autres désagréments", répondra un gréviste approché au stationnement des fourgons à Tizi-Gheniff. Comme notre interlocuteur, ils étaient nombreux à exprimer leur colère. Et à un autre de renchérir: «Pourtant, nous avons interpellé à plusieurs reprises les autorités à ce sujet. Personne n’a daigné lever le petit doigt". Durant toute la journée, les voyageurs à destination aussi bien de M'Kira que des villages de la commune étaient bloqués à Tizi-Gheniff sous une température accablante. Devant l’absence de transport, ce sont les clandestins qui ont trouvé leur compte, en demandant parfois un tarif supérieur à celui exigé pour cette distance. En fin de journée, les transporteurs menaçaient de reconduire ce mouvement, «si ces ralentisseurs ne sont pas enlevés», avertit-on.

Amar Ouramdane