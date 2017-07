Ath Ouabane, l’escale artistique !

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Plus de 300 participants, dont 80 artistes étrangers, prennent part à la 14ème édition du Festival Raconte-Arts, dont l’ouverture officielle devait être lancée hier soir, au niveau de la placette du village d’Ath Ouabane, dans la commune d’Akbil.

La manifestation s’étalera jusqu’au 31 du mois en cours. Des artistes étrangers, venus de Tunisie, Congo, Italie, Palestine, Espagne, France et de Belgique, participent à l’événement. Le grand public a eu droit, dès hier, à un récital animé par la chorale Tilleli d’Ath Ouabane, suivie de la troupe folklorique d’Idebalen qui prit le relais pour enflammer la scène.

Le Point inaugural du festival, «Intervention graphique in situ», de Denis Martinez, intitulée «Dda Mammeri a dit», a été suivi par la projection du film «Krim Belkacem». Un programme riche et varié a été concocté par les organisateurs, du Festival : des conférences, des rencontres avec des auteurs dont Riccardo Nicolai, Tarik Djerroud, Sarah Haidar et autres Dominique Devigne et Slimane Saadoune. Mais aussi du théâtre de rue, des performances poétiques et des projections-débats.

Aujourd’hui mardi, les organisateurs prévoient «Un livre, un auteur», une présentation publique d’un livre par son auteur. Les activités reprendront le soir vers 17, le public aura droit à des courts-métrages au niveau de petite salle (sous-sol de la mosquée). Dans la soirée, place au théâtre avec deux spectacles : «Ainsi blatérait le chameau» de la troupe Tiziri 13 (Tunisie), et «La poudre d’intelligence» jouée par la troupe Debza. Dans la journée de demain mercredi, une autre présentation publique d’un livre par son auteur.

Il y aura également du cinéma avec un court métrage, puis, dans la soirée, deux spectacles théâtraux : «La belle indicible» de Kahina Bari et «La guerre de deux mille ans» qui sera présenté par la compagnie Machahu. La journée de jeudi sera marquée par de la musique et des chants de la jeunesse : «Nouvelles tendances terrain privé», suivi de la performance artistique «Fougue, vacuité, évanouissement… », suivi de «Contes et calligraphie» présenté par Fayçal Bellatar et Fouad.

De la musique et des chants sont prévus pour la soirée, assurés par les festivaliers de l’école primaire. Vers 23H, «La nuit du conte sous les étoiles» avec la complicité de plus de 10 conteurs venus d’ici et d’ailleurs….Vendredi sera marqué par «Ulzuz n tlawin n At wa3van» ou «marché des femmes du village» pour vendre les productions de la saison, (de l’association Asurif). Célébration du centenaire de Mouloud Mammeri oblige, «La voie tracée par Mouloud Mammeri pour la sauvegarde de l’âme kabyle» sera présentée par Hamid Bilek et «Mammeri, le linguiste et l’homme de lettres» par Hacène Halouane.

S’en suivront des discutions-débats sur le thème «Tourisme solidaire et patrimoine», suivis de «La revalorisation du patrimoine kabyle comme potentialité touristique, un enjeu au développement local et durable», une intervention d’Atek Samir. Une table ronde sur le thème «Peut-on dynamiser le tourisme si notre patrimoine n’est pas protégé et valorisé?», animée par le directeur de la chambre des métiers et de l’artisanat et un représentant de la direction du tourisme de la wilaya de Tizi-Ouzou, Yacine Si Ahmed (journaliste) et Samir Atek (universitaire).

Un grand carnaval «Ayredien» aura lieu dans tout le village, avec par la participation de tous. Dans la soirée, de la musique et du chant au féminin, avec Mucat, Amel Zen et Hayeth Zerrouk à l’école primaire. Pour la journée du samedi, discussion, échanges et débats sur les thèmes «Environnement et agriculture de montagne», «La forêt école, un projet structurant», animés entre autre par Rachid Benmellat à l’école primaire. S’en suivra une table ronde sur «Comment concilier productivité agricole et protection de la nature ?», animée avec Bouzid Sennane (ID Méditerranée) et un représentant de la chambre de l’agriculture.

«Allumez les lumières, nous avons soif de voir», une déambulation nocturne à la bougie dans les ruelles du village. Pour terminer, de la musique et des chants sur la place du village, suivis d’un récital du chanteur kabyle Akli D dans la cour de l’école primaire du village. Un grand spectacle de restitution des ateliers est prévu pour le dimanche 30 juillet, à l’école primaire.

Dans la soirée de la même journée, de la musique et des récitals de chants «Exils et territoires de Tighri Uzar. Suivie d’un grand gala artistique. Le festival sera clôturé le 31 juillet, au niveau de la placette principale du village, par le travail «In situ» de Denis Martinez, en présence des «Khwan» de la région.

Nadia Rahab.