L’heure de la sentence !

Initialement prévus pour le 15 juillet dernier, les résultats des deux sessions du Baccalauréat (session juin 2017 et session spéciale) seront connus aujourd’hui.

Cette annonce a été faite, hier, par le ministère de l’Education nationale. «Tous les candidats au Bac pourront prendre connaissance des résultats des examens, mardi 25 juillet, à partir de 15h, sur le site internet de l’Office national des examens et concours (ONEC)», a annoncé le ministère. Pour y accéder, il suffit de consulter http://bac.onec.dz. Par ailleurs, les candidats des deux sessions du BAC pourront connaitre les résultats du Baccalauréat via leur téléphone portable. En effet, le ministère de tutelle a indiqué : «Il est possible pour les candidats de prendre connaissance des résultats, à partir de 14 heures, en cliquant sur *567#, via leur téléphone portable». Pour ce qui est des listes des lauréats, le ministère a indiqué qu’elles peuvent être consultées au niveau des établissements scolaires. Pour rappel, plus de 761 000 élèves ont passé, le 11 juin dernier, les épreuves du baccalauréat 2017, à travers 2518 centres d’examen sur tout le territoire national. Plus de 3 700 détenus étaient également concernés par ces épreuves. Sur le total inscrit, 491 298 étaient des candidats scolarisés et 270 403 postulaient en candidats libres, soit 35,50 % du nombre global, alors que le nombre de filles inscrites représente 54,71%. Sauf que lés épreuves du BAC de la session de juin a été caractérisée cette année par un grand nombre de candidats retardataires. Raison pour laquelle une session spéciale a été organisée pour donner une seconde chance aux bacheliers exclus de la session juin pour cause de retard. Pas moins de 104 036 candidats ont subi les épreuves de la session spéciale du baccalauréat, du 13 au 18 de ce mois de juillet. Cette session spéciale a été, faut-il le rappeler, ordonné par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour rappel, le taux de réussite au baccalauréat, l’année dernière, était de 49,79% pour les élèves scolarisés et de 33,7% pour les candidats libres.

L O Challal