Colère contre la SDC !

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

«Nous payons très cher nos factures d’électricité, alors que les coupures de celle-ci sont de plus en plus récurrentes.» Plainte et colère se mêlent dans ce témoignage des habitants de certains quartiers de Khemis El-Khechna, à 30 kms au Sud-ouest de Boumerdès. Ces anciens lieux d'habitation ont été pratiquement privés du courant électrique durant toute la journée d’avant-hier dimanche : «Ce furent des heures d'interruption interminables de cette énergie», se lamenteront des notables de cette ville. Ces derniers ont tenu à préciser que le réseau électrique de leur commune est faible. Tout fonctionne, cependant, à l’électricité et personne n'accepte d'en être privé, même si c'est pour un court instant. Or, dans cette ville, les climatiseurs dont disposent la plupart des foyers étaient mis à l'arrêt. Et de nombreux commerçants, à l'instar des bouchers, craignant la détérioration de leurs marchandises, s'étaient empressés, avant-hier, a-t-on signalé, de revendre leur stock à un prix fortement réduit. Étant, elle aussi, à l'arrêt pendant des heures, l'agence postale locale n'a pu satisfaire les usagers venus retirer leurs mensualités. S'y sont ajoutées, de toute évidence, les difficultés de se mouvoir dans le noir, et même à la lumière de la bougie, quand l'électricité fut coupée. Excédés, de nombreux citoyens interpellent les services locaux de la SDC pour leur éviter ces désagréments.

Salim Haddou