Une parturiente de 28 ans décède à la clinique Sbihi

Par DDK | Il ya 1 heure | 211 lecture(s)

La clinique Sbihi Tassadit a enregistré, encore une fois, la perte d’une parturiente âgée seulement de 28 ans.

La défunte, répondant aux initiales B. L. et originaire de Bouhinoun, avait été, dans un premier temps, admise dans une clinique privée. Vu son état de santé, la parturiente a été orientée vers la clinique Sbihi où elle a été admise, mercredi dernier, peu avant minuit. La jeune parturiente était à sa première grossesse et était à son 8e mois.

«Elle présentait des signes de vertige. Sur la table d’accouchement, la parturiente a perdu la vie juste après l’expulsion, à 3 heures 45 mn du matin de jeudi. Son bébé est toujours en observation à la clinique, mais son état de santé est jugé stable», indiquera notre source. Quant aux causes du décès, on invoque «une embolie amniotique».

L’on apprendra que le frère de la victime est lui aussi décédé, l’année passée, sur une table d’opération, alors qu’il était opéré de l’appendicite. A rappeler que la clinique Sbihi Tassadit, unique établissement du genre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, fait face à une importante surcharge de travail, surtout en période estivale, «avec un effectif des plus réduits et des moyens insuffisants, en plus de l’insécurité qui règne, notamment en nocturne», se plaint-on.

A. G.