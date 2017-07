Trois nouveaux cas enregistrés

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La brucellose humaine prend de plus en plus d’ampleur dans la région Sud de la wilaya de Bouira.

En effet et après les communes de Sour El-Ghozlane, Dirah et Taguedit, c’est autour de celle de Bordj Okhriss, où trois nouveaux cas ont été signalés, durant la journée d’hier, au niveau du village d’El-Fern. Selon une source locale, il s’agit de trois personnes issues d’une même famille et âgées entre 19 et 57 ans. Ces trois victimes, qui présentaient des symptômes de brucellose aiguë, avec une fièvre allant de 37 à 40°, des courbatures et des douleurs musculaires, ont été toutes admises et prises en charge au service de médecine interne de l’EPH de Sour El-Ghozlane. Notre source précise que les sujets atteints auraient consommé du lait de chèvre non-traité. Avisée, une équipe de vétérinaires de la DSA de Bouira s’est déplacée vers le village en question, pour prélever des échantillons de sang sur les animaux suspectés d’être porteur de ce virus. Avec ces nouveaux cas, le nombre de personnes atteintes de brucellose humaine s’élève, en tout, à 10, depuis le début du mois de juillet.

O. K.