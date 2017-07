5 hectares de forêts ravagés par le feu

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Pas moins de cinq hectares de forêts ont été calcinés, dans la soirée du dimanche à lundi derniers, par un feu qui s’est déclaré dans la forêt de Lebraj Roubaâ, sise à proximité du chef-lieu de la commune de Bordj Okhriss, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira.

Selon la Protection civile de Bouira, l’incendie s’est déclaré durant la soirée du dimanche vers 20h. Les sapeurs-pompiers ainsi que les gardes forestiers ont été mobilisés durant plus de cinq heures pour contenir et venir à bout de cet incendie, qui risquait de se propager davantage, notamment avec les fortes chaleurs et les rafales de vent qui s’abattaient sur la région. La colonne mobile de lutte contre les incendies de la wilaya a été appelée à la rescousse, avec notamment la mobilisation des unités des pompiers de Sour El-Ghozlane, El-Hachimia et Oued El-Berdi, ainsi que les services de l’ADE et de la municipalité de Bordj Okhriss. Une unité de la Protection civile équipée d’un camion-citerne est restée sur place durant toute la soirée, afin d’éviter une reprise de l’incendie, précise encore la Protection civile. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les services de sécurité, afin de déterminer les causes de cet incendie.

O. K.