La création d’une coopérative apicole reportée sin-die

Les apiculteurs invités, hier, à la Chambre d’agriculture de Bouira n’ont pas tenu leur réunion pour créer la coopérative apicole chargée de la gestion de la Maison du miel et ce, en l’absence de plusieurs d’entre eux. Prévue initialement à 9 heures, cette réunion a été renvoyée sin-die, car seulement une poignée d’apiculteurs était présents. De ce fait, et ne pouvant prétendre à se constituer en coopérative, aux environs de 11h00, les apiculteurs ont décidé de reprogrammer cette rencontre cruciale pour l’avenir de la filière, notamment à l’approche de la réception de la Maison du miel qui doit ouvrir ses portes prochainement. Pour M. Abdelmalek Akkouche, secrétaire général de la Chambre d’agriculture, il est impératif que cette coopérative naisse rapidement : «Les apiculteurs qui seront constitués en coopérative seront chargés de travailler en étroite collaboration avec la Chambre d’agriculture afin de valoriser et écouler les produits de la ruche qui, faut-il le reconnaître, connaissent depuis quelques années une mévente en raison notamment des prix pratiqués. La Chambre d’agriculture ne peut pas gérer cette Maison du miel», explique M. Akkouche. Le conseil d’administration de la chambre a décidé de financer les travaux de cette Maison du miel mais c’est la coopérative qui devra rembourser les frais engendrés. Il faut dire que quelque 1 300 apiculteurs sont recensés à travers le fichier de la Chambre d’agriculture de Bouira, mais le parc apicole dont dispose Bouira, wilaya classée deuxième à l’échelle nationale en matière de rendement en produits de la ruche, est beaucoup plus important : «Il y a des apiculteurs, mais également beaucoup d’agriculteurs dont l’activité essentielle est dans une autre filière agricole qui produisent du miel», indique le SG de la chambre d’agriculture qui ne désespère pas de voir la création prochaine de cette coopérative. La future Maison du miel sera attenante à la maison de jeunes Issiakhem. Une bâtisse qui était abandonnée et non-exploitée et dont la mise à disposition de ce local a été faite à titre gracieux pendant deux années par l’ex-wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi. Cet espace ne sera pas seulement une simple boutique pour vendre du miel, mais un endroit dédié aux produits de la ruche, pour faire découvrir aux citoyens des autres wilayas la qualité exceptionnelle du miel de Bouira. Par ailleurs, un autre projet est en cours. Il s’agit d’une Maison de l’huile d’olive qui sera réalisée à proximité de la Maison du miel : «Nous allons lui donner le même aspect en demandant un permis de construire et peut être d’autres Maisons dédiées aux produits du terroir verront ainsi le jour dans ce même espace économique, touristique et pédagogique pour les enfants qui sera un cadre agréable et attirant. C’est ainsi que nous nous projetons dans le futur en espérant que notre vision se réalise», espère M. Akkouche. Bouira dispose actuellement, dans la production mellifère et produits de la ruche, d’un parc avoisinant les 138 100 ruchers pleins. Lors de la dernière récolte de miel, il a été enregistré une production de 6 950 quintaux, soit l’équivalent de 5 kg de miel par ruche.

Hafidh Bessaoudi