90 projets financés depuis janvier

Quatre-vingt-dix projets de montage de micro-entreprises ont été financés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), dans la wilaya de Béjaïa, depuis le mois de janvier dernier, a-t-on appris de Chafik Kebache, directeur de l’antenne locale de cet organisme. En tout, «les services de ce dispositif étatique d’aide à la création de l’emploi ont reçu pas moins de 134 dossiers de demande de financement de projet, dont 122 ont été déjà validés au 1er semestre de 2017», a affirmé notre interlocuteur. La banque, quant à elle, «a notifié aux porteurs de projets validés par la commission d’éligibilité de l’ANSEJ un nombre de 86 accords bancaires, durant cette même période», a souligné M. Kebache. La majorité de ces projets financés par l’ANSEJ, soit 32, est versée dans le créneau de prestations de services, selon ce même responsable. Vingt cinq autres promoteurs, dont les projets sont financés par le biais de l’ANSEJ, ont choisi d’investir dans le secteur du bâtiment (BTPH). Ensuite vient le créneau de l’industrie manufacturière avec seize (16) projets financés depuis janvier. Les autres projets financés par l’intermédiaire de l’ANSEJ, toujours au 1er semestre de l’année en cours, sont liés aux créneaux de la profession libérale (8), l’agriculture et la pêche (7) et, enfin, l’artisanat avec deux projets seulement montés grâce à un financement de l’ANSEJ, a indiqué le directeur de wilaya de ce dispositif à Béjaïa. Ces quatre-vingt-dix micro-entreprises créées, depuis janvier, ont généré quelque 269 postes d’emploi, selon le même responsable. Comparativement au bilan réalisé durant la même période de l’année précédente, M. Kebache a constaté une baisse conséquente en matière de projets financés. En effet, au premier semestre 2016, l’ANSEJ a assuré le financement à plus de 400 projets, soit trois fois plus que le nombre de projets financés à la même période de l’année 2017. «Cette diminution en nombre de projets financés est justifiée par la suppression de financement de projets dans certains créneaux à cause de leur saturation, à l’instar de celui du transport et de la location», a expliqué M. Kebache. Par ailleurs, notre interlocuteur a réfuté, preuve à l’appui, les allégations de certaines voix qui accusent l’ANSEJ «de confier la gestion de milliards à des ignorants». «Les promoteurs ayant bénéficié de crédits par l’intermédiaire de l’ANSEJ, pour financer la création de leurs micro-entreprises, sont tous diplômés ou ont une expérience professionnelle avérée. Parmi les 90 bénéficiaires de financement, au premier semestre 2017, un nombre de 39 promoteurs ont un diplôme universitaire, 45 autres sont issus de la formation professionnelle et six autres ont une expérience professionnelle vérifiée auprès de la CNAS», a soutenu M. Kebache. Un autre fait, qui réjouit le responsable de l’ANSEJ de Béjaïa, est que le nombre de femmes qui sollicitent ce dispositif pour lancer leurs propres micro-entreprises est en hausse. Un total de 15 femmes, soit 17%, compte parmi les 90 bénéficiaires de financement de projets depuis janvier dernier, selon le même responsable. Concernant le remboursement des crédits octroyés, M. Kebache a avancé un montant «appréciable» de 227 839 639 DA de crédits recouverts durant le 1er semestre 2017.

Boualem Slimani