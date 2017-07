Un taux de réussite de 56,07%

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Le taux de réussite global des deux sessions successives de l’examen du baccalauréat de l’année 2017 a atteint 56,07%, a affirmé la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

«Ce sont 340 338 candidats qui ont réussi à cet examen», a relevé la première responsable du secteur. Comme l'année dernière, les filles réussissent mieux que les garçons, avec un taux de 65,3%. La ministre de l’Éducation estime que ce taux de réussite au BAC est supérieur à celui de la session de 2016, au terme de laquelle il avait été noté un niveau de réussite de 49,79%. Dans ce cadre, la ministre de tutelle a attribué la progression du nombre des candidats ayant passé leur examen avec succès à «une année stable». Elle explique dans le même sillage que «l'année scolaire n'avait pas été perturbée, comme les précédentes, par des mouvements sociaux auxquels avaient appelé les syndicats d'enseignants». Elle y ajoute les accompagnements des programmes et un engagement de toute la communauté éducative. D’après elle, «la crédibilité dont peut se prévaloir, cette fois, l’examen du baccalauréat de 2017, en raison de l’absence de toute fuite des sujets, comme cela avait été le cas lors de la session précédente». Par ailleurs et en ce qui concerne les tentatives de fraude, Mme Nouria Benghabrit a affirmé qu’elles ont toutes été déjouées. Mme Benghabrit n'en admet pas moins qu’elles risquent de se renouveler, ajoutant cependant, qu’avec la collaboration des services de sécurité, il est possible, désormais, de les déjouer en même temps que d’identifier leurs auteurs. Pour ce qui est en outre de la session exceptionnelle du baccalauréat organisée au profit des candidats qui, pour une série de raisons, n’ont pu concourir à la précédente, la ministre de l’Education national récuse le terme de «catastrophique», soulignant qu’ils ont été quelque 20 000 candidats à avoir pris part à cette session. Il y a lieu de rappeler que les épreuves du BAC de la session juin ont été marquées cette année par un grand nombre de candidats retardataires. La raison pour la quelle une session spéciale a été organisée au profit des candidats retardataires au BAC de la session juin 2017, sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

L O Challal