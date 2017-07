Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Sous l’égide du wali de Tizi Ouzou et avec la participation de la Direction de la culture et de la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, le village Houra de la commune de Bouzeguène rend, aujourd’hui et demain (27 et 28 juillet 2017), hommage à Cheikh Mohand Ouidir Saïb. Sous le thème «La préservation des valeurs spirituelles ancestrales de notre société», le programme de cet événement s’étalera sur deux journées au niveau de deux sites. La Maison de la culture abritera les activités d’aujourd’hui, 27 juillet, avec une exposition permanente de photos sur Cheikh Mohand Ouidir Saïb au niveau du hall de ladite infrastructure. Une projection du portrait du Cheikh et des prises de paroles et témoignages sont prévus, également, à partir de 14h, à la grande salle de la Maison de la culture. S’ensuivra une conférence autour des traditions et coutumes kabyles, qui sera animée par Thamila, doctorante en sciences de la communication. Par ailleurs, les festivités de la deuxième journée prévues le lendemain, 28 juillet 2017 au village Houra, commune de Bouzeguène, débuteront à 10h30 par la visite du village et ses trois mosquées. Des témoignages autour du parcours de Cheikh Mohand Ouidir Saïb, une chorale et Izlan avec les vieilles femmes du village Houra sont aussi au menu du programme. Natif du village Houra, Mohand Ouidir Saïb est né le 19 avril 1959. Pour des circonstances sociales, sa famille s’installera à Bentalha où il effectuera ses études primaires. Il obtient une licence en sciences islamiques en 1986 à l’université d’Alger. Par la suite, il occupe plusieurs postes de responsabilités, notamment au ministère des Affaires religieuses et des Waqfs ou il est toujours en poste. Auparavant, soit en 2005, Cheikh Mohand Ouidir Saïb était nommé directeur des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya de Tizi-Ouzou. Parallèlement à son parcours professionnel, il active dans d’autres domaines scientifiques, sociaux et médiatiques.

