La canicule de retour

Un nouvel épisode caniculaire est attendu à partir de demain, sur l’ensemble du territoire national. Les températures de jour vont atteindre ou dépasser localement les 40°C, et seront supérieurs à 28°C la nuit. Des pics de chaleur seront enregistrés à partir de lundi, où les températures avoisineront les 44/45°C. Certaines villes du littoral seront, néanmoins, épargnées par cette nouvelle vague de chaleur. Pour les villes du Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, le pic sera ou dépassera les 44/45°C. Dans le nord ce sont surtout les localités de Fréha, Draâ Ben-Khedda et Tadmaït qui connaîtront des pics de chaleurs atteignant les 40/42°C demain et frôleront les 43/44°C lundi et mardi. La wilaya de Béjaïa sera, également, touchée par cette nouvelle vague de chaleur qui durera cinq jours, avec des pics de 45°C qui seront enregistrés à Akbou, Tazmalt et Aït R’zine lundi et mardi. Ces villes connaîtront des températures oscillant entre 42 et 44°C demain vendredi. Même topo à Bouira, où les minimales seront de 39°C sur certaines régions forestières, mais trop chaudes atteignant ou dépasseront localement les 45°C. Les villes algéroises, par contre, seront moins touchées bien que le mercure affichera entre 40 et 41°C durant les cinq jours que durera cette nouvelle vague de chaleur.

