Tala Yillef tient son festival

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’association culturelle et éco-touristique Numédia action de la commune de Béjaïa organise, du 27 au 31 juillet 2017, la 1ère édition du Festival culturel et touristique de Tala Yillef. Cet événement se déroulera au port de pêche et de plaisance éponyme. Cette action, promettent ses initiateurs, sera programmée chaque année à la même période pour encourager les jeunes à s’ouvrir sur la nature et à découvrir le patrimoine historique culturel et touristique du pays. Cette première édition est dédiée à la mémoire de deux artistes de la région, à savoir le chanteur-compositeur Abdelkader Bouhi, né le 8 mai 57 à Béjaïa et décédé dans la même ville le 22 juin 2014, et l’instrumentiste passionné de tbel et ghaïta, Akli Kertous dit Akli Ukertus, né en 1897 au douar Ait Amrous dans la commune de Tichy et décédé en 1978 à l’âge de 81 ans, laissant un grand vide qui n’a pas encore été comblé. Aussi, les initiateurs du Festival tiennent à rendre un grand hommage à ces deux artistes qui ont marqué de leur empreinte, chacun dans son style, la vie culturelle de Béjaïa. Pour revenir au Festival proprement dit, il est à noter qu’il est articulé sur trois concours principaux et un tournoi «Open» de beach-volley féminin, séniors, sur la plage de Saket. En ce qui concerne les concours, le premier est un concours national de chant kabyle ouvert à tous les jeunes des deux sexes de 15 à 35 ans. Les lauréats seront récompensés du prix du défunt Abdelkader Bouhi. Le deuxième concours a trait à la gastronomie. Il s’agit de récompenser les meilleurs plats de poisson et les meilleurs gâteaux traditionnels, il est sans conditions d’âge et ouvert à toutes les femmes. Pour ce qui est du troisième, il a trait à la meilleure robe kabyle et il est ouvert à toutes les couturières, modélistes et autres, accompagnées de mannequins pour le défilé. En plus de ces épreuves, le programme du Festival comprend également un grand nombre d’autres activités, entre autres, l’exhibition des plongeurs, la dégustation de poisson, une action de sensibilisation sur la préservation de l’environnement, une randonnée pour la découverte des sites de Gouraya et une conférence sur l’histoire de Béjaïa à la Maison de la culture Taous Amrouche.

B. Mouhoub