Le voleur des 20 millions de centimes arrêté

Les agents de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sidi Aïch, ont réussi récemment, à mettre la main sur l’auteur du vol d’un montant de 20 millions de centimes. Le malfrat a commis ce crime à l’intérieur d’un local commercial spécialisé dans la vente de matériel électroménager, sis dans la commune de Chemini, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’enquête et les investigations enclenchées par la police judiciaire, suite à la plainte déposée par la victime, a permis l’identification de l’auteur de ce vol. «L’utilisation par la police de moyens scientifiques et techniques dans l’examen des preuves retrouvées dans le local commercial a conduit à l’arrestation de l’auteur du vol, qui était aussi impliqué dans d’autres affaires similaires», a indiqué notre source. Présenté devant les juridictions compétentes, le mis en cause, âgé de 30 ans et natif de la ville de Sidi Aïch, a été placé sous mandat de dépôt.

B. S.