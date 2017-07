Arrestation de cinq narcotrafiquants

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Cinq jeunes individus, impliqués dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, ont été interpellés dernièrement, par les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, a-t-on appris de ce corps de sécurité. L’arrestation des membres de cette bande de narcotrafiquants a eu lieu grâce à des informations préalables parvenues aux services de la police judiciaire, faisant état de l’activité suspecte de ces individus, qui se déplaçaient à bord d’une voiture de marque Kia Picanto, portant l’immatriculation de la wilaya d’Alger, a souligné la même source. Ces mis en cause ont été interceptés au niveau d’un point de contrôle policier, dressé à Ighil El Bordj, sur la route menant à Boulimat, une plage du littoral Ouest de la commune de Béjaïa. Les fouilles corporelles et du véhicule auxquelles ont été soumis ces individus, âgés entre 20 et 30 ans, ont permis aux agents de la police judiciaire de récupérer une quantité de kif traité préparée à la consommation, a précisé notre source. Présentés devant les juridictions compétentes pour «détention et consommation de drogue (kif traité)», deux individus composant cette bande de malfaiteurs ont été écroués, alors que les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on affirmé.

Boualem S.