La 14e s’ouvre aujourd’hui !

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

La 14e Fête du bijou d’Ath Yenni sera lancée aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 4 août prochain, après de longues tergiversations et tensions ayant émaillé les préparatifs de la Fête, avec notamment la réticence des artisans à y participer.

Ceux-ci reprochaient au comité communal son retard dans l’annonce du maintien de la Fête. Ils sont ainsi plus de 70 artisans bijoutiers et pas moins d’une dizaine d’autres artisans qui ont finalement confirmé leur participation à ce rendez-vous qui a désormais pris le cachet d’une fête nationale. A noter que l’ouverture officielle des festivités devrait avoir lieu à 10 heures, selon le maire et non moins président du comité communal des fêtes d’Ath Yenni, en l’occurrence Smaïl Deghoul. Celui-ci précise que les deux sites habituels, à savoir le CEM Larbi Mezani et la maison de jeunes, abriteront les stands d’expositions. Si pour les exposants, le maire est confiant quant à leur disponibilité, puisque, affirme-t-il, «plus de 70 artisans ont confirmé leur inscription, en attendant près d’une trentaine d’autres», il n’en est pas de même pour les autres activités annexes. Ainsi, c’est le volet conférences et débats qui risque d’en pâtir, puisque seule une conférence y est prévue, mais sans certitude de la tenir «faute de confirmation des conférenciers potentiels que nous avons déjà contactés», dira encore M. Deghoul. La Fête du bijou d’Ath Yenni est perçue par les artisans du bijou comme un rendez-vous culturel et commercial de premier plan, en ce sens que l’évènement leur offre l’une des plus belles opportunités, pour faire connaître leurs produits et les vendre aux centaines de visiteurs qui y viennent spécialement pour la découverte et l’achat de pièces qu’ils estiment rares. Pour la municipalité, c’est l’occasion idoine pour donner de l’animation à la population locale et créer un espace d’échange commercial, culturel et humain. La Fête du bijou est aussi l’occasion pour la municipalité d’engranger une relative rentabilité pour sa trésorerie.

M A Temmar